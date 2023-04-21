В Донецке возобновил работу кинотеатр «Звездочка»

Акция с бесплатным показом кинофильмов продлится до 23 апреля. Фото: пресс-служба кинотеатра

В Донецке возобновили работу кинотеатра «Звездочка». Два в нем кинозала будут работать бесплатно до конца недели. Об этом рассказал директор кинотеатра Виталий Гейслеров.

— Кинотеатр «Звездочка» возобновил свою работу, два зала «Арт-хаус» и «Фестивальный» полностью работают бесплатно. Мы открыли их буквально два дня назад. Фильмы разные — приключения, фентези, ужасы. И в то же время «Вызов» тоже у нас идет, — подчеркнул директор учреждения.

В «Звездочке» добавили, что премьерные показы российской драмы «Вызов» платные, цена билета — от 200 до 350 рублей в зависимости от времени сеанса. Последние несколько месяцев кинотеатр был закрыт в связи со сложной обстановкой в городе.

Многозальный кинотеатр «Звездочка» расположен в центре Донецка на улице Университетской, 57. В нем находятся четыре кинозала вместимостью 298, 121, 22 и 20 человек.