Оплатить услуги ЖКХ и мобильной связи в Донецке стало проще

Современные сервисы значительно упрощают быт людей и ускоряют расчеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Донецка могут воспользоваться более 220 терминалами ПСБ, с помощью которых имеют возможность оплатить не только жилищно-коммунальные услуги и интернет, но также мобильную и стационарную телефонную связь и услуги других поставщиков. Терминалы расположены в доступных местах - в сетевых магазинах, на рынках, заправках, в офисах госучреждений и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Промсвязьбанка.

- Все платежи автоматизированы, что удобно и жителям города, и поставщикам услуг. Каждый терминал выдает чек, подтверждающий платеж. Оплата через терминалы востребована среди тех, кому привычнее и удобнее оплачивать услуги наличными, - пояснили в банке.

Тем, кто желает провести оплату онлайн, стал доступен интернет-банк и мобильное приложение ПСБ с широким функционалом.

- Этот сервис доступен для всех жителей новых регионов, которые открыли счет в ПСБ, - напомнили в банковском учреждении.