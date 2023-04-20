В ДНР заявили о попытках ВСУ сдаться в Артемовске

Освобождение Артемовска продолжается (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Советник временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о попытках украинского гарнизона, который находится в Артемовске, сдаться в плен или бежать из города. Об этом советник сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

— Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами. Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города, — отметил Гагин.

Советник врио Главы ДНР подчеркнул, что говорить о системном отступлении украинских боевиков из города пока нельзя.

Напомним, что ранее глава региона Денис Пушилин сообщил о продвижении российских военнослужащих к западным кварталам Артемовска. В городе продолжаются ожесточенные бои, однако российские штурмовики продолжают неуклонно двигаться вперед и днем, и ночью.