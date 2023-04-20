В ДНР увеличат объемы восстановления лесов

Для высадки новых лесов необходима закупка нового оборудования за счет федерального бюджета (архивное фото). Фото: Пасечник/ТГ

В Донецкой Народной Республике планируют увеличить объемы восстановления и высадки новых лесов. Это произойдет после закупки необходимой техники. Закупку оборудования планируют осуществить за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики.

— Сейчас, уже в процессе интеграции, когда открыты границы, мы уже субъект Российской Федерации, объемы восстановления лесов и создания новых должны увеличиться, ведь нам много лесных площадей необходимо восстанавливать, — отметили в пресс-службе комитета.

В Госкомитете лесного и охотничьего хозяйства подчеркнули, что Рослесхоз уже собрал данные о потребностях в необходимой технике для лесохозяйственных предприятий Республики.

Напомним, что в ДНР планируют высадить порядка 300 гектаров леса за три года. Для этого уже подготовлен посадочный материал, как выращенный в Республике, так и привезенный из других регионов России