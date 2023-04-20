В Харцызске открылось местное отделение партии «Единая Россия»

Мэр поблагодарила за избрание ее секретарем отделения. Фото: Жукова/ТГ

Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» открылось в Харцызске. Секретарем отделения избрали главу города Викторию Жукову. Об этом мэр поделилась в своем телеграм-канале.

— Отныне мы сможем воплотить все главные социальные программы, реализуемые партией «Единая Россия». С помощью такого мощнейшего ресурса у нас есть возможность оперативно решать вопросы граждан города. Нашим людям нужна гарантия стабильности, ее может дать только «Единая Россия», которая имеет прочную платформу и четкую стратегию, — отметила Жукова.

Глава администрации города добавила, что численность членов харцызского местного отделения партии составляет 2000 человек.

Напомним, что ранее местное отделение партии отрылось в Донецке. Его возглавил глава администрации города Алексей Кулемзин.