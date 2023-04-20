Украинские боевики убили мирную жительницу в Куйбышевском районе ДНР

В результате обстрела был разрушен жилой дом на переулке Хрустальный Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по нему три снаряда калибром 155 мм. В результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Но переулку Хрустальному, 11 погибла женщина 1953 года рождения. Зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом по этому адресу, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Донецкой Народной Республики добавили, что обстрел района начался около 17:10. Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район со своих позиций, расположенных в населенном пункте Тоненькое.

Напомним, что ранее еще одна мирная жительница стала жертвой обстрела ВФУ Куйбышевского района. Гибель мирной жительницы произошла по улице Румынской. Там зафиксировали прямое попадание вражеского снаряда в частный жилой дом.