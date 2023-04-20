«Феникс» модернизировал базовые станции в шести районах Донецка

В Донецке запущено восемь дополнительных базовых станций. Фото: пресс-служба РОС «Феникс»

Республиканский оператор связи «Феникс» модернизировал оборудование базовых станций сразу в шести районах Донецка. В Донецкой Народной Республике продолжается улучшение качества связи и скорости мобильного интернета в стандарте 4G. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

— Республиканский оператор связи продолжает стабилизировать услуги подвижной радиотелефонной связи в Донецке. На территории Буденновского, Калининского, Пролетарского (г. Моспино), Ленинского, Кировского и Ворошиловского районов города запущено в эфир 8 дополнительных базовых станций, которые осуществляют вещание в стандарте 4G, — отметили в пресс-службе.

Специалисты оператора также модернизировали оборудование объекта связи в Кировском районе Донецка. В пресс-службе компании добавили, что это улучшит работу сервисов голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в стандарте 4G.