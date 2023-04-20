Около 2 тысяч демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР пройдут программу реабилитации

Молодым людям помогут вернуться к привычной мирной жизни. Фото (архив): ЛИЦ

Сегодня в Москве проходит пресс-конференция, посвященная старту проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» для демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР. О поддержке молодых воинов, прошедших специальную военную операцию, рассказал первый заместитель генерального директора этой организации Алексей Агафонов. Он отметил, что проект платформы «Спасибо, братцы» рассчитан на вернувшихся с фронта студентов и предоставит им возможность пройти программу реабилитации. Участниками программы станут 2 тысячи человек.

- Мы планируем помочь двум тысячам молодых людей вернуться к привычной жизни - строить планы, мечтать, думать о первой работе, профессиональной и личной самореализации, - заявил Агафонов.

По словам организаторов проекта, с демобилизованными студентами будут работать профессиональные психологи и специалисты по реабилитации, а также наставники-координаторы. Они помогут бывшим бойцам освоить не только оздоровительные курсы, но и курсы социализации.