В Донецке в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибла женщина

Обстрелы ВСУ привели к очередным жертвам среди мирного населения. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Еще одна мирная жительница Донецка стала жертвой обстрелов ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла в Куйбышевском районе Донецка.

- В результате утреннего обстрела Куйбышевского района от множественных ранений погибла женщина 1968 года рождения, - проинформировал мэр.

Тем временем в СЦКК ДНР отметили, что гибель мирной жительницы произошла по улице Румынской. Там зафиксировали прямое попадание вражеского снаряда в частный жилой дом. Всего с начала суток по Куйбышевскому району Донецка противник выпустил более десятка таких боеприпасов. Сообщается, что огонь велся со стороны населенных пунктов Нетайлово и Карловка, где расположены позиции ВСУ. При обстрелах города украинские боевики использовали натовскую артиллерию.