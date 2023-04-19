Расширение и модернизация КПП на границе ЛНР позволит снизить цены в регионе

Расширение КПП ускорит и удешевит логистику. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание на работу контрольно-пропускных пунктов на границе Луганской Народной Республики, в частности КПП «Гуково». Расширение КПП позволит большегрузам быстрее доставлять продукты в Республику, что повлияет на цены в регионе. Владимир Путин дал поручение поработать этот вопрос в рамках совещания с членами Правительства России.

— Проезжал я КПП «Гуково» – большое количество транспорта стоит. На дорогах – нет, дороги более-менее свободны, а на пунктах пропуска, на КПП, большое количество техники. Надо расширять пункт пропуска и увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают, — отметил Президент.

Владимир Путин также обратил внимание на высокий уровень цен и невысокие доходы населения новых регионов. Президент дал поручение Председателю и зампреду России решить эту проблему, предложив несколько вариантов.