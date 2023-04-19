В Волновахе в ближайшее время запустят работу нового полигона для отходов

Вице-премьер ДНР лично посетил новый полигон. Фото: Ежиков/ТГ

В ближайшее время в Волновахе введут в эксплуатацию новый полигон для отходов. Он будет обслуживать город и близлежащие населенные пункты. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

— Площадка нового полигона будет находиться рядом с действующим и иметь два участка под размещение ТКО. Обслуживать планирует Волноваху и близлежащие населенные пункты. Преимущество в том, что там уже есть необходимая инфраструктура – на участках выполнена гидроизоляция и оборудована весовая для взвешивания машин при заезде и выезде, — добавил вице-премьер.

Ежиков подчеркнул, что оценивает степень готовности введения в эксплуатацию нового полигона как высокую.

Напомним, что в освобожденной Волновахе продолжается восстановление. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа уже на 50% завершили реконструкцию разрушенной украинскими боевиками больницы. Сейчас строители укладывают керамическую плитку, линолеум, монтируют декоративные панели.