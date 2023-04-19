Владимир Путин поручил отремонтировать дорогу к КПП «Гуково» в ЛНР в ближайшее время

Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, в ходе которого обратил внимание на плохое состояние дороги около КПП. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на плохое состояние дороги возле контрольно-пропускного пункта «Гуково» в Луганской Народной Республике. Лидер страны поручил заместителю Председателя Правительства России Марату Хуснуллину исправить ситуацию в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Я вижу, что дороги там ремонтируются. Но объезд самого пункта пропуска – там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно. Там невозможно проехать, там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, поговорите с дорожниками, — отметил Владимир Путин.

Президент добавил, что работы в новых регионах предстоит много, однако в первую очередь необходимо сделать самое нужное.

— Предстоит ещё большая работа, это понятно. Но сейчас необходимо сделать самое «кричащее», самое нужное, и сделать это можно достаточно быстро, — добавил Путин.

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