В новых регионах России открыто порядка 400 отделений ПСБ

Жители регионов могут оформить в ПСБ зарплатные карточки и пользоваться ими без ограничений. Фото: пресс-служба банка

В новых регионах России открыто уже более 400 отделений «Промсвязьбанка». Жителям ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области доступны открытие счетов и депозитов, потребительское кредитование и валютообменные операции. Об этом рассказал глава ПСБ Петр Фрадков на встрече с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

— Промсвязьбанк активно работает в новых регионах. Открыто более 400 отделений банка – в крупных центрах и еще в 82 населенных пунктах. В числе услуг: открытие счетов, депозитов, накопительные счета; валютообменные операции, переводы без ограничений в любой регион страны, получение средств, а также потребительское кредитование, — отметил глава банка.

Фрадков добавил, что сейчас Промсвязьбанк прорабатывает быстрый запуск программы льготной ипотеки под 2% всем категориям граждан, которые на это имеют право.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также