Указом Владимира Путина Денис Пушилин включен в Совет при Президенте России по местному самоуправлению

В состав Совета включен врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: АГ ДНР

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета». Туда включен временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

В состав Совета включены Председатель Правительства России Михаил Мишустин, руководитель и замруководителя Администрации Президента, министр сельского хозяйства, экономического развития, финансов, юстиции, строительства и ЖКХ и депутаты Государственной Думы. В региональную часть Совета включены губернаторы и мэры регионов и городов России, в том числе губернаторы Ростовской, Самарской, Псковской, Ивановской и других областей, а также главы Донецкой и Луганской Народных Республик.

Соответствующий документ вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего дня.

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