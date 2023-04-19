В ЛНР планируют заменить 15 километров теплотрасс и отремонтировать 10 котельных

В ходе подготовки к предстоящей зиме специалисты «Луганскгаза» уже провели часть работ. Фото: «Луганьмедиа»

Российские регионы, взявшие шефство над территориями ЛНР, помогут местным городам и районам подготовиться к отопительному сезону. А для этого заменят в Республике аварийные участки теплотрасс и отремонтируют котельные. Об этом сообщила генеральный директор государственного предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

Она отметила, что кураторы уже приступили к масштабным работам по модернизации и замене старых тепловых сетей, а также обновлению котельного оборудования.

- В их планах - заменить более 15 километров теплотрасс, произвести капитальный ремонт и комплексную замену оборудования на 10 котельных с максимальной мощностью, - рассказала гендиректор предприятия.

По словам Богородько, в рамках подготовки к предстоящей зиме специалисты «Луганскгаза» уже заменили уже около 26 километров тепловых сетей, сделали ремонт или замену 23 котлов и 13 насосных агрегатов на котельных. Помощь в этом также оказали другие российские регионы.

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