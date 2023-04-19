«Чисто для вида обороны»: Часть укреплений ВСУ в Артемовске оказалась муляжом

В качестве основных своих укреплений украинские боевики использовали жилые многоэтажные и частные дома, а линии окопов и построенные укрепления делали больше для создания видимости, так как не вели оттуда боя Фото: Александр КОЦ

ВСУ строили часть укреплений в Артемовске только лишь для создания видимости того, что хорошо подготовлены к обороне города. На самом деле часть из них оказалась муляжом. Об этом сообщил журналистам «РИА Новости» российский военный.

По словам бойца, в качестве основных своих укреплений украинские боевики использовали жилые многоэтажные и частные дома, а линии окопов и построенные укрепления делали больше для создания видимости, так как не вели оттуда боя.

В качестве примера российский штурмовик назвал блиндаж, который был установлен противником на самом въезде в центр города.

- Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута. Если дальше посмотрите, ни на одном перекрестке таких бойниц нет, - отметил он.

В ближайших кварталах к центру города российский боец заметил наличие окопов, в которых вообще не было противника.

- Также встречались такие вот окопы, укропы рыли их для обороны, но в них сами не сидели и не отстреливались даже. То есть для вида нарыли. Показали видимость, что Бахмут у них защищен, - заявил он.

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