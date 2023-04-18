Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, поврежден многоквартирный дом

Украинские боевики продолжают открывать огонь по мирным городам ДНР (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. Прямое попадание снаряда зафиксировано в жилой многоквартирный дом на пересечений улиц Куйбышева и Соколиной. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Во время обстрела Киевского района снаряд попал между 13 и 14 этажами 16-этажного жилого дома на пересечении улиц Куйбышева и Соколиной. Повреждены наружная стена и остекление множества оконных блоков. Погибших и раненых нет. В районе ж/д вокзала получили повреждения два автобуса 37 маршрута. Пострадавших нет, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по Киевскому району Донецка противником была выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Тоненькое.

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