Правительство ЛНР установило требования к продаже алкоголя в регионе

Юрлица, которые планируют подать пакет документов на оформление лицензии, должны учитывать установленные Правительством требования. Фото: ДАН

Правительство Луганской Народной Республики утвердило требования к организациям, которые реализуют в розницу алкогольную продукцию на территории региона. Постановлением устанавливается размер оплаченного уставного капитала, а также площадь стационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Такие предприятия, за исключение индустрии общественного питания, обязаны обеспечить минимальный размер оплаченного уставного фонда в сумме 100 тыс. рублей. Организации в черте городских населенных пунктов могут использовать только стационарные торговые объекты площадь не менее 50 кв.м, в сельской местности – не менее 25 кв.м, — добавили в пресс-службе.

В Правительстве Республики подчеркнули, что требования по размеру торговой площади не распространяются на торговлю пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

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