В Донецке посадили два беспилотника ВСУ, начиненных взрывчаткой

Посаженные беспилотники - самолетного типа и были начинены примерно тремя килограммами взрывчатки с поражающими элементами в виде стальных шариков и цилиндров. Фото: СЦКК ДНР

В столице ДНР благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удалось посадить два ударных беспилотника ВСУ, начиненных взрывчаткой и поражающими элементами. Дроны пролетали над Киевским районом Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), специалисты которого изучили места падений БпЛА.

Эксперты заявили, что один из дронов повис на ветвях дерева в районе Гладковского кладбища. Посаженные беспилотники - самолетного типа и были начинены примерно тремя килограммами взрывчатки с поражающими элементами в виде стальных шариков и цилиндров.

- Специалистам РЭБ ВС РФ удалось подавить сигнал, что позволило не допустить детонации взрывчатого вещества в густонаселенном районе столицы ДНР и избежать массовых жертв среди гражданского населения, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что в одном из пойманных дронов уцелел управляющий модуль, который уже передали специалистам Минобороны России для уточнения боевого задания противника.

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