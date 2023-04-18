Донецкая марка в металле пополнила коллекцию Эрмитажа

Такая марка - это симбиоз двух самых популярных видов коллекционирования в мире: нумизматики и филателии. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

Одна из коллекционных марок ДНР, выпущенная в металле, после экспертной оценки специалистов пополнила фонд российского государственного музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Почта Донбасса».

Там отметили, что марка была изготовлена в Республике в 2021 году в честь русского полярника Георгия Седова и первой русской экспедиции к Северному полюсу.

Аналогов подобным изделиям нет во всем мире. Поэтому она и заинтересовала один из ведущих музеев планеты.

- Если говорить о марках в металле - то это наше ноу-хау. Никто в мире не делает подобного. Это симбиоз двух самых популярных видов коллекционирования в мире - нумизматики и филателии - донецкая марка в металле. Наша продукция прошла экспертную оценку Эрмитажа и пополнила их фонды. Наш выпуск, посвященный Георгию Седову, хранится в Эрмитаже, - рассказали почтовики.

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