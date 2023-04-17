В Донецке продолжается ремонт дорог и остановочных павильонов

Благоустройство города продолжается, невзирая на обстрелы. Фото: Кулемзин/ТГ

Специалисты предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжают ремонт и восстановление дорожного покрытия в Донецке. Сейчас работы ведутся на проезжей части по проспекту Титова и улице Ходаковского. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление» восстанавливает дорожное покрытие после замены водопроводных сетей по проспекту Ильича. В Петровском районе идут работы по ручной уборке и обеспечению проезжаемости автомобильной дороги на площади Победы, — отметил градоначальник.

Алексей Кулемзин добавил, что специалисты также ремонтируют и благоустраивают остановки в городе.

— Кроме того, продолжается покраска остановочных павильонов и стоек дорожных знаков, ручная и механизированная уборка автодорог во всех районах города, — отметил мэр Донецка.

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