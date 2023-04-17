Мэр Донецка рассказал о династии учителей ДНР, общий педстаж которой — 103 года

О династии учителей мэр города рассказал в рамках Года педагога и наставника, объявленного в России. Фото: Пасечник/ТГ

Глава администрации Донецка рассказал о династии учителей, которая уже порядка 103 лет работает в образовательной системе региона. Основатель династии – учитель младших классов школы № 98 города Донецка Людмила Молоток — награждена медалью «Ветеран труда». Об этом Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— Общий педагогический стаж династии педагогов Молоток-Ромас-Майстерчук насчитывает 103 года. Всё представители активно участвуют и побеждают в конкурсах педмастерства, — отметил мэр города.

Кулемзин подчеркнул, что дочери Людмилы Молоток Наталья Ромас и Ирина Майстерчук – специалисты высшей категории, имеют звание «Старший учитель», работают в гимназии № 33.

— Учитель биологии Марина Ромас и учитель английского языка Маргарита Ромас, как и бабушка, учились и сейчас трудятся в школе № 98. Мы гордимся династией педагогов Молоток-Ромас-Майстерчук, — добавил градоначальник.

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