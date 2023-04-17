Специалисты из Башкирии отремонтируют в ЛНР порядка 30 километров дорог

В ремонте дорог примут участие 37 специалистов из региона. Фото: Солнцев/ТГ

Специалисты из Республики Башкортостан отправились в Луганскую Народную Республику, где планируют отремонтировать 16 участков дорог общей протяженностью порядка 30 километров. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

— Сегодня 37 специалистов дорожных ремонтно-строительных управлений «Башкиравтодора» направились в первую в этом году рабочую поездку в Луганскую Народную Республику, — отметил министр. — Уже в ближайшие дни наши дорожники запустят асфальтобетонный завод и приступят к восстановлению дорожной инфраструктуры на 16 участках дорог общей протяженностью около 30 км.

Александр Клебанов подчеркнул, что прошлом году «Башкиравтодор» перевез в ЛНР собственный асфальтобетонный завод производительностью 300 тонн в день, а специалисты восстановили порядка 40 километров дорог в ЛНР, в том числе 27 дорожных объектов в городах Красный Луч и Петровское.

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