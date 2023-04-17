Госдуму попросили урегулировать вопрос возвращения домой беженцев из ДНР и ЛНР

Эвакуированным гражданам помогут вернуться в родные регионы
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Государственную думу попросили законодательно урегулировать вопрос возвращения беженцев по их домам в новых регионах России. Тему подняла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитетов Госдумы о состоянии прав человека в 2022 году.
- Вопрос возврата домой. Как материально должен решаться этот вопрос? Мы по этим вопросам испытываем сложности, поскольку вопрос не урегулирован и решается в ручном режиме, - цитирует слова омбудсмена информагентство ТАСС.
Правозащитница также обратила внимание на необходимость законодательного урегулирования вопроса о перемещении эвакуированных людей из одного пункта временного размещения в другой, так как случается, что члены одной семьи оказываются направлены в разные регионы.
Напомним, ранее в ДНР создали Комиссию по координации оказания помощи участником СВО и их семьям. Ее возглавит руководитель администрации Главы Республики Алексей Никоноров.
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