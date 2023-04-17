Назван список кладбищ в ДНР, опасных для посещения

Традиционно массовое посещение мест погребения приходится на поминальную неделю Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Опубликован список кладбищ в ДНР, опасных для посещения. Его дополнили бъектами Горловки, Волновахи, Докучаевска и пригородов Донецка. Информацию обнародовали в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что данные места не рекомендовано посещать в связи с повышенным риском обстрелов ВСУ, а также принимая во внимание опасность, которую представляют для граждан неразорвавшиеся боеприпасы и противопехотные мины «Лепесток», используемые украинскими боевиками для дистанционного минирования территорий.

Отмечается, что кроме расположенных в прифронтовых районах Донецка и Ясиноватского района рекомендовано также воздержаться от посещения кладбищ: «Центрального» - в Горловке, «Старого» - в Докучаевске и «Городского» - в Волновахе, а также мест захоронения в поселках Октябрьское и Еленовка.

Полицейские призывают жителей Республики быть осторожными и в случае выявления опасных предметов не приближаться к ним, а сразу же сообщать о находке в ближайшее отделение полиции или по телефону "102".

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