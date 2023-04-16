Донецк предложил крупнейшим производителям стройматерилов развернуть свои производства в ДНР

Для снижения стоимости привозных стройматериалов сформирована на базе мариупольского морского порта временная база их хранения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ключевые российские производители стройматериалов получили предложение от Корпорации развития Донбасса о размещении производств в ДНР. Об этом сообщает председатель правления корпорации Андрей Шпиленко.

- Прежде всего, была проведена работа с генеральными подрядчиками, которые сейчас ведут восстановительные работы на предмет их потребности в стройматериалах. Оказалось, что потребность колоссальная, - сказал Андрей Шпиленко. - Мы провели анализ ключевых производителей в России и каждому предложили локализовать свои производства в ДНР. Планируемый результат хотим увидеть в начале мая.

Руководитель корпорации пояснил, что в ближайшие пятнадцать-двадцать лет в Республике ожидается строительный бум. Вместе с подрядчиками корпорация определила, что им необходим широкий перечень стройматериалов: железобетон, кровельные материалы, цемент, различные отделочные материалы. Их производство намерены наладить или нарастить в регионе для снижения логистических издержек на доставку материалов извне.

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