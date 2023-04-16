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НовостиЭкономика16 апреля 2023 15:24

Донецк предложил крупнейшим производителям стройматерилов развернуть свои производства в ДНР

Ближайшие пятнадцать-двадцать лет в Республике ожидается строительный бум
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Для снижения стоимости привозных стройматериалов сформирована на базе мариупольского морского порта временная база их хранения

Для снижения стоимости привозных стройматериалов сформирована на базе мариупольского морского порта временная база их хранения

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ключевые российские производители стройматериалов получили предложение от Корпорации развития Донбасса о размещении производств в ДНР. Об этом сообщает председатель правления корпорации Андрей Шпиленко.

- Прежде всего, была проведена работа с генеральными подрядчиками, которые сейчас ведут восстановительные работы на предмет их потребности в стройматериалах. Оказалось, что потребность колоссальная, - сказал Андрей Шпиленко. - Мы провели анализ ключевых производителей в России и каждому предложили локализовать свои производства в ДНР. Планируемый результат хотим увидеть в начале мая.

Руководитель корпорации пояснил, что в ближайшие пятнадцать-двадцать лет в Республике ожидается строительный бум. Вместе с подрядчиками корпорация определила, что им необходим широкий перечень стройматериалов: железобетон, кровельные материалы, цемент, различные отделочные материалы. Их производство намерены наладить или нарастить в регионе для снижения логистических издержек на доставку материалов извне.

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