В Мариуполе открыли памятник освободителю города Роману Кутузову

Памятник установлен у школы его имени. Фото: Пушилин/ТГ

Памятник защитнику Родины, генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыли в Мариуполе. Он был одним из тех, кто освобождал город и бескомпромиссно выполнял свой долг, защищая Донбасс и Россию. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Как и подобает русскому офицеру, он честно и бескомпромиссно выполнял свой долг. Защищая Донбасс, защищая Россию, он проявлял лучшие качества настоящего десантника, мудрого военного руководителя, который с особым отношением относится к своим солдатам, не боясь пойти в бой первым и повести их за собой, — отметил глава региона.

Пушилин добавил, что памятник освободителю расположен возле школы, названной в его честь.

— Имя Героя России Романа Кутузова навсегда вошло в историю Донецкой Народной Республики. Памятник установлен у школы его имени. Это очень символично – дети должны учиться на примере таких сынов Отечества, — добавил врио Главы ДНР.

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