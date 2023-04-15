В городах ДНР прошли ярмарки вакансий

На ярмарку вакансий пришло много молодежи. Фото: ДАН.

Ярмарки вакансий прошли в 21 городе и райцентре ДНР. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Лариса Толстыкина.

- На ярмарку пришли более 350 работодателей, они предложили соискателям почти 12 тысяч вакантных рабочих мест, - рассказали в Центре занятости. – Традиционно, в Республике много вакансий для строителей, медиков, педагогов, токарей, слесарей.

Ярмарки посетили около 5000 человек. На них можно было пройти собеседования по предложенным вакансиям, получить консультации специалистов центра занятости, пройти тестирование по определению профессиональной направленности, а также принять участие в тренингах по эффективному поиску работы.

В ДНР много возможностей для студентов начать свой трудовой стаж. На этом также делали акцент организаторы ярмарки вакансий.

Мероприятия состоялись в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Ее основная цель, помимо трудоустройства, еще и помощь в планировании карьеры.

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