В МВД ДНР назвали список кладбищ, опасных для посещения

При обнаружении мин и неразорвавшихся снарядов звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Сотрудники полиции Донецкой Народной Республики призвали мирных жителей региона соблюдать осторожность при посещении кладбищ в период религиозных праздников. Особенно это касается мест захоронений, расположенных вблизи линии соприкосновения. В МВД опубликовали список мест захоронений, от посещения которых сотрудники настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от посещения кладбищ в Донецке: Щегловское (Киевский район, п. Щегловка), пгт. Старомихайловка (Кировский район), Грабарское (Куйбышевский район), Александровское (Петровский район, пгт. Александровка), Кладбище шахты № 29 (Кировский район), — отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что особенно опасно посещать также кладбища в Ясиноватском районе Республики. Это кладбище п. 18-го Партсъезда (п. Минеральное), Старое кладбище (г. Ясиноватая), Новое кладбище (г. Ясиноватая), Кладбище с. Красный Партизан и Кладбище пос. Верхнеторецкое.

— Опасность для жизни и здоровья граждан могут представлять неразорвавшиеся боеприпасы и противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которые представители киевского режима используют против мирных жителей Донецкой Народной Республики, — отметили в министерстве внутренних дел.

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