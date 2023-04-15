Врио Главы ДНР Денис Пушилин и Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику герою России Владимиру Жоге

Денис Пушилин и Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику легендарного командира батальона «Спарта». Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики и заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко совместно с Артемом Жогой возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе. Об этом Денис Пушили рассказал в своем телеграм-канале.

— Возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни, — рассказал Пушилин.

Напомним,что 5 марта исполнился год со дня гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (Вохи). Герой Российской Федерации, Герой ДНР погиб, спасая мирных жителей Волновахи.

Ранее глава региона и замруководителя Администрации Президента посетили восстановленный Свято-Никольский храм в Мариуполе. Богослужение в нем не прекращались в период даже самых ожесточенных боев за город.

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