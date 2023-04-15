Врио Главы ДНР посетил восстановленный Свято-Никольский храм в Мариуполе

Воскресную школу посещают как взрослые, так и дети. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко посетили восстановленный Свято-Никольский храм в Мариуполе. Здание храма сильно пострадало в результате обстрелов, в нем пришлось менять окна и заделывать крышу. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Как рассказали нам настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил, служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города. Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу, — отметил Пушилин.

Врио Главы добавил, что при соборе есть воскресная школа.

— При соборе есть воскресная школа, в ней много детских поделок на тему православных праздников. Видно, что и взрослые, и дети всё в ней делают с любовью, — добавил глава региона.

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