Ясиноватая под огнем реактивной артиллерии ВСУ, в городе погиб один и были ранены трое мирных жителей

Обстрел привел к новым человеческим жертвам. Фото (архив): УНМ ДНР
В Ясиноватой вновь разорвались реактивные снаряды, выпущенные со сторону ВСУ. Попадания пришлись по 3-му микрорайону, где были повреждены три многоквартирных дома, газопровод и автомобили. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Тем временем в мэрии уточнили, что в результате обстрела есть жертвы.
- В городе трое раненых (две женщины и мужчина). Один человек погиб (мужчина), - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.
Градоначальник добавил, что обстрел города продолжается и призвал жителей не выходить на улицу и оставаться в укрытии.
Отметим, что по данным СЦКК, обстрел Ясиноватой произошел в 17:00. Со стороны подконтрольного ВСУ Очеретино были выпушены три снаряда из РСЗО.
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