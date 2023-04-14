За сутки ВФУ выпустили по ЛНР 17 ракет из РСЗО HIMARS

Под огнем боевиков оказались сразу три населенных пункта Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по трем населенным пунктам Луганской Народной Республики 17 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрелов повреждено здание больницы, чулочная фабрика и жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Сватово разрушена котельная Сватовской центральной районной многопрофильной больницы, повреждены административные здания больницы а также стадион «Нива». В населенном пункте Рубежное разрушена Рубежанская чулочная фабрика, а в Троицком — поврежден жилой дом и фермерское хозяйство, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за март 2023 года 47 мирных жителей Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны ВФУ. 10 человек погибли.

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