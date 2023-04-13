В ДНР медикам, оказывающим помощь раненым, будут платить до 100 тысяч рублей

Выплаты не единоразовые, они будут осуществляться на постоянной основе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике определили размеры социальных выплат для медиков, оказывающих помощь гражданам, которые были ранены в ходе СВО. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального Правительства.

Согласно документу, выплаты установлены с 1 января 2023 года, их максимальный размер может достигать 100 тысяч рублей. Такие суммы положены руководителям медучреждений, завотделениями хирургии и оперирующим врачам, анестезиологам и реаниматологам, врачам станций и отделений скорой помощи, а также врачам, проводящим судебно-медицинские экспертизы.

Выплаты объемом до 60 тысяч рублей назначат заместителям руководителей медучреждений, главным медсестрам, завотделениями и врачам, кроме указанных выше категорий. От 30 до 40 тысяч рублей получат медработники со средним профессиональным образованием, а младшему медперсоналу начислят до 20 тысяч рублей.

Постановление пописано 7 апреля и уже вступило в законную силу.

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