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НовостиПолитика13 апреля 2023 17:24

В ДНР медикам, оказывающим помощь раненым, будут платить до 100 тысяч рублей

Правительство утвердило размеры социальных выплат для медработников
Ирина ДМИТРИЕВА
Выплаты не единоразовые, они будут осуществляться на постоянной основе

Выплаты не единоразовые, они будут осуществляться на постоянной основе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике определили размеры социальных выплат для медиков, оказывающих помощь гражданам, которые были ранены в ходе СВО. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального Правительства.

Согласно документу, выплаты установлены с 1 января 2023 года, их максимальный размер может достигать 100 тысяч рублей. Такие суммы положены руководителям медучреждений, завотделениями хирургии и оперирующим врачам, анестезиологам и реаниматологам, врачам станций и отделений скорой помощи, а также врачам, проводящим судебно-медицинские экспертизы.

Выплаты объемом до 60 тысяч рублей назначат заместителям руководителей медучреждений, главным медсестрам, завотделениями и врачам, кроме указанных выше категорий. От 30 до 40 тысяч рублей получат медработники со средним профессиональным образованием, а младшему медперсоналу начислят до 20 тысяч рублей.

Постановление пописано 7 апреля и уже вступило в законную силу.

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