В ДНР завершают ремонт участка дороги, ведущей к новому КПП на админгранице с Ростовской областью

В работах задействованы три десятка рабочих и столько же единиц спецтехники. Фото: ТГ/Солнцев

В ДНР завершают ремонт участка автомобильной трассы «Новоивановка - Ульяновское», которая ведет к новому пункту пропуска на админгранице с Ростовской областью. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Там уточнили, что работники дорожной службы расчистили полосу отвода, установили новую водопропускную трубу, подготовили грунт под уширение и обустроили щебеночное основание дороги.

- Отфрезеровано порядка 50 тысяч квадратных метров покрытия, выполнено устройство 123,6 тысячи квадратных метров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Верхним слоем асфальта уложено уже более 6 тысяч квадратных метров покрытия дороги, - рассказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, укладка данного участка проезжей части дороги началась еще в феврале, ее протяженность составляет 7,5 километра.

Сообщается также, что специалисты продолжают восстанавливать другие участки трассы, ведущие к административной границе с Ростовской областью. Их общая протяженность составляет 45,85 километра.

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