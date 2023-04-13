В ДНР очистят берега рек Крынка и Кальмиус

Расчистку Кальмиуса совместят с общегородским субботником. Фото: Пушилин/ТГ

21 апреля в Донецкой Народной Республике начнется расчистка берегов реки Крынка, которые расположены на территории природного парка «Зуевский». 29 апреля состоится мероприятие по расчистке от мусора берегов реки Кальмиус, совмещенное с общегородским субботником. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Эти места отдыха для жителей Республики стали одними из любимых и очень важно, чтобы люди могли отдыхать в чистоте. Очень хочется, чтобы и сами граждане поддерживали порядок, берегли нашу природу, — отметил вице-премьер.

Зампред добавил, что мероприятия по расчистке берегов рек входят в комплексную программу «Вода России» — «Чистый берег». Она будет реализована по ряду водных объектов, в том числе и рекреационных.

Напомним, что ранее в Госдуму внесли предложения по очистке водоемов в ДНР. В рамках проекта отмечены приоритетные направления работы, среди которых расчистка рек, в первую очередь главных водных артерий – рек Северский Донец и Кальмиус, 8 средних рек, водохранилищ и прудов Республики.

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