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НовостиПолитика13 апреля 2023 12:47

В ДНР создали Комиссию по координации оказания помощи участником СВО и их семьям

Назначен также Председатель Комиссии
Виктория ПОДАРОВА
Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня

Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии при Главе ДНР по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующий документ опубликовали на сайте Дениса Пушилина.

— Определить, что Межведомственную комиссию возглавляет председатель — руководитель администрации Главы ДНР Алексей Никоноров. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Распоряжением также устанавливается, что Председатель должен в течение десяти рабочих дней утвердить регламент работы Межведомственной комиссии. В состав Комиссии вошли также Лариса Толстыкина, Виктория Пикинер, Александр Костомаров, Дмитрий Чайка, Дмитрий Гарцев, Ольга Колударова, Кирилл Макаров и другие главы ведомств,администраций и министерств Республики.

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