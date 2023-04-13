В ДНР создали Комиссию по координации оказания помощи участником СВО и их семьям

Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии при Главе ДНР по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующий документ опубликовали на сайте Дениса Пушилина.

— Определить, что Межведомственную комиссию возглавляет председатель — руководитель администрации Главы ДНР Алексей Никоноров. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Распоряжением также устанавливается, что Председатель должен в течение десяти рабочих дней утвердить регламент работы Межведомственной комиссии. В состав Комиссии вошли также Лариса Толстыкина, Виктория Пикинер, Александр Костомаров, Дмитрий Чайка, Дмитрий Гарцев, Ольга Колударова, Кирилл Макаров и другие главы ведомств,администраций и министерств Республики.

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