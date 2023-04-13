47 мирных жителей ЛНР стали жертвами обстрелов ВФУ за март, 10 человек погибли

10 мирных жителей погибли в результате обстрелов со стороны ВФУ. Фото: Архив КП

За март вооруженные формирования Украины 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате украинской агрессии ранения получили 47 человек. 10 мирных жителей погибли. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

— С 1 по 31 марта текущего года зафиксировано 25 обстрелов вооруженными формированиями Украины 16 населенных пунктов ЛНР, в результате которых 47 человек получили ранения, 10 погибло. Повреждено и разрушено более 100 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры, пять единиц транспорта и газопровод, — отметила омбудсмен.

Сердюкова добавила, что фактическое количество раненных и погибших мирных жителей может быть больше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам ВФУ, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах. Омбудсмен подчеркнула, что эти данные будут учтены в дальнейшем.

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