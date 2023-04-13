У подножия мемориала «Саур-Могила» появился «Сад памяти»

Ранее «Сад памяти» появился в ЛНР. Фото: Пасечник/ТГ

Активисты-общественники, а также врио Главы Республики Денис Пушилин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель проекта «Сад Памяти» Ольга Степченко высадили у подножия мемориала «Саур-Могила» более 1000 саженцев сосен и елей. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Каждое деревце — живая память о погибших защитниках Донбасса. Каждый раз, посещая это знаковое для жителей нашего края место — место силы и воинской доблести, я испытываю невероятную гордость за нашу историю и героев, ее пишущих, — отметил Председатель.

Солнцев поблагодарил организаторов проекта за возможность увековечить историю.

— Благодарю организаторов проекта за еще одну возможность увековечить память наших героев. И решить важные задачи сохранения и восстановления лесного фонда в том числе, — добавил Председатель Правительства.

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