Освобождение города продолжается

Командование вооруженными формированиями Украины хотело вывести из Артемовска самые боеспособные части, заменив их мобилизованными боевиками. Однако подтянуть резервные силы в город не вышло — их рассеяли авиационными и артиллерийскими ударами. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщают «Известия».

— В ходе неудачной попытки усилить гарнизон города ВФУ использовали преимущественно стрелковые батальоны — это подразделения, укомплектованные резервистами, которые вместо бронетехники используют гражданские автомобили. Они должны были заменить убывающие кадровые части, а также удерживать маршруты их эвакуации, но эту попытку сорвали удары российских ВКС и артиллерии — отметили источники издания.

Напомним, что при отступлении из Артемовска ВФУ целенаправленно подрывают многоквартирные дома и капитальные строения. Украинские боевики делают это, чтобы замедлить продвижение российских войск.

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