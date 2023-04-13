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НовостиПолитика13 апреля 2023 11:36

Командованию ВСУ не удалось подтянуть резервные силы в Артемовск

Самые боеспособные части в городе хотели заменить на мобилизованных военнослужащих
Виктория ПОДАРОВА
Освобождение города продолжается

Освобождение города продолжается

Командование вооруженными формированиями Украины хотело вывести из Артемовска самые боеспособные части, заменив их мобилизованными боевиками. Однако подтянуть резервные силы в город не вышло — их рассеяли авиационными и артиллерийскими ударами. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщают «Известия».

— В ходе неудачной попытки усилить гарнизон города ВФУ использовали преимущественно стрелковые батальоны — это подразделения, укомплектованные резервистами, которые вместо бронетехники используют гражданские автомобили. Они должны были заменить убывающие кадровые части, а также удерживать маршруты их эвакуации, но эту попытку сорвали удары российских ВКС и артиллерии — отметили источники издания.

Напомним, что при отступлении из Артемовска ВФУ целенаправленно подрывают многоквартирные дома и капитальные строения. Украинские боевики делают это, чтобы замедлить продвижение российских войск.

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