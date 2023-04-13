В ДНР частично погасили задолженность по заплате перед шахтерами

Задолженность по зарплате на счета горняков поступит в ближайшее время Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На лицевой счет предприятия «Государственное управление реструктуризации шахт», открытый в Управлении Федерального казначейства по ДНР, поступили средства в счет погашения задолженности по заработной плате за январь, февраль и первую половину марта. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Республики Андрей Чертков.

— После проведения необходимых технических операций Казначейством, они будут зачислены на текущий счет ГУП ДНР «ГУРШ», и его сотрудники получат долгожданную зарплату. Уважаемые работники шахт, спасибо за терпение. Все вместе мы обязательно справимся и возродим угольную промышленность нашего края, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Чертков добавил, что после проведения необходимых технических операций казначейством, деньги будут зачислены на текущий счет ГУП ДНР «ГУРШ», и его сотрудники получат долгожданную зарплату.

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