Большинство украинских военнопленных готовы рассказать о своих преступлениях, чтобы смягчить наказание

Украинские боевики надеются на смягчение наказания в суде Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Порядка 80% украинских боевиков, взятых в плен, готовы сознаться в своих преступлениях, рассчитывая на смягчение наказания в суде. Об этом со ссылкой на сотрудника силовых структур в Донецкой Народной Республике сообщает РИА Новости.

— Основная масса — это 80 процентов примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных. Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Им ничего не остается, как признать свою вину, — рассказали сотрудник силовых ведомств Республики.

Напомним, что ранее в ДНР суд приговорил к 16 годам колонии украинского боевика, выстрелившего из гранатомета в пожилую женщину. Обвиняемый был признан виновным по нескольким статьям за покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств.

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