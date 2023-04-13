В Мариуполе начали подготовку к будущему отопительному сезону

Успешно пройти отопительный сезон Мариуполю помогли регионы-шефы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Мариуполя заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону в городе. До наступления холодов власти планируют закрыть тепловой контур в максимально возможном количестве многоквартирных домов. Об этом рассказал Олег Моргун в своем телеграм-канале.

— Подготовку к отопительному сезону 2023-2024 гг. начинаем уже сейчас. Задача – полностью закрыть контур в максимально возможном количестве многоквартирных домов и обновить еще не затронутые реновацией коммуникации. Это позволит снизить количество теплопотерь, — отметил мэр.

Глава администрации подчеркнул, что в городе продолжают восстанавливать стационарные котельные, которые не успели отремонтировать в предыдущие месяцы.

— В следующем отопительном сезоне постараемся задействовать блочно-модульные установки лишь в экстренных случаях. В 2022-2023 годах централизованную подачу теплоносителя в дома мариупольцев обеспечили 35 стационарных котельных и 61 блочно-модульная установка, — отметил градоначальник.

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