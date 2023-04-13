ВФУ подорвали несколько многоэтажек при отступлении из Артемовска

Город постепенно освобождается. Фото: ДАН

При отступлении со своих позиций в Артемовске вооруженные формирования Украины взрывают и жгут многоквартирные жилые дома и капитальные строения. Украинские боевики делают это, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом со ссылкой на одного из командиров штурмовиков сообщает РИА Новости.

— Противник использует такую тактику. Мы шли по крупным застройкам, высотным зданиям. Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них «проседает». На отходе они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто «складывают» многоэтажные здания, — рассказал один из командиров штурмовиков.

Напомним, что ранее о продвижение войск в Артемовске рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Глава региона подчеркнул, что ситуация там развивается не так быстро, как хотелось бы, но военнослужащие идут вперед. Тяжело и с потерями, но город освобождается.

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