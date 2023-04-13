За сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 100 снарядов

Донецк и другие города Республики вновь оказались под огнем ВФУ. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Пантелеймоновку, Донецк, Еленовку и Владимировку. В результате обстрелов ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в ранее освобожденной Владимировке. Повреждены четыре жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Еленовке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано, — добавили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 5 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм. На волновахском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

Всего за сутки СЦКК ДНР зафиксировали 18 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков.

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