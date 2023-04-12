В ДНР приговорили к 16 годам колонии украинского боевика, выстрелившего из гранатомета в пожилую женщину

Обвиняемый был признан виновным по нескольким статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике приговорили к 16 годам колонии украинского боевика, который стрелял из противотанкового гранатомета в сторону пожилой женщины. Решение вынес Верховный суд Республики. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.

Там уточнили, что осужденный служил в рядах украинского националистического батальона «Азов»*. В марте прошлого года в селе Ильичевское, расположенном на юге ДНР, он заметил возле одного из жилых строений 62-летнюю безоружную местную жительницу. Боевик выстрелил в сторону женщины осколочной гранатой из станкового противотанкового гранатомета «Копье». Снаряд угодил в стену дома и разорвался, повредив окна. Сама жительница успела укрыться.

Обвиняемый был признан виновным по нескольким статьям за покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств. Боевика приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

* Запрещенная в России организация

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