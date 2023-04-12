Донецкое отделение партии «Единая Россия» возглавил глава города Алексей Кулемзин

Донецкое отделение партии открылось сегодня. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка возглавил местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— В Донецке открылось местное отделение Всероссийской партии «Единая Россия». По результатам голосования мне доверено его возглавить. Наша команда насчитывает 17 тысяч членов, и это не случайные люди. Они ежедневно помогают решать проблемы жителей. Невзирая на продолжающиеся обстрелы, мы строим планы, — отметил глава администрации.

Мэр Донецка подчеркнул, что у местного отделения «Единой России» есть программа развития на текущий и последующие 2-3 года.

— Безусловно, многое зависит от ситуации. Но мы делаем все возможное и невозможное для создания комфортных условий для наших дончан, — добавил Алексей Кулемзин.

Напомним, что ранее луганское отделение партии утвердило цели на цели работы в ЛНР на 2023 и 2024 года. Среди них содействие в дебюрократизации образовательного процесса, контроль восстановительных работ и помощь местным жителям.

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