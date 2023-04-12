В Мариуполе открыли восстановленную школу №64

Более 40 лет в учреждении не было капитального ремонта (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

В Мариуполе торжественно открыли школу №64, которую восстановили силами специалистов из Москвы. Для ремонта в здании был создан специальный проект, полностью отвечающий российским стандартам. До этого школу не ремонтировали 40 лет, а в результате боевых действий она была сильно повреждена. Об этом рассказала министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова.

— Для реализации проекта специалисты работали круглосуточно в две смены и завершили строительство почти за полгода. В здании заменили кровлю, окна, все инженерные системы, отремонтировали все классы, спортивный, актовый залы, столовую, установили охранную и пожарную сигнализации, благоустроили территорию, — отметила министр.

Глава Минобрнауки добавила, что до конца года московские строители планируют восстановить в Мариуполе более 90 образовательных учреждений.

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