Украинские боевики ранили мирного жителя во Владимировке

Еще один мирный житель ДНР пострадал в результате обстрела со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Владимировка, который временно включен в зону ответственности Волновахского района. В результате обстрелов ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Шевченко, 194 ранен мужчина 1958 года рождения Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел начался около 11:00 и велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Елизаветовка.

Напомним, что за сутки украинские боевики ранили двух мирных жителей в ДНР. Всего по Республике было выпущено более 120 боеприпасов.

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