В ДНР разрабатывают закон о мерах социальной поддержки медиков

На заседании Комитета обсудили проект будущего закона о мерах соцподдержки медиков. Фото: Бидевка/ТГ

В Донецкой Народной Республики начали разработку закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Донецкой Народной Республики, в 2024-2026 годах». Новый закон поможет удержать молодых специалистов в Республике, в том числе за счет дополнительной материальной поддержки. Об этом рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

— Одна из основных проблем в настоящее время – дефицит кадров. Мы понимаем, чтобы удержать молодых специалистов – выпускников вузов в Республике, привлечь в ДНР медицинских работников из других регионов России, нужно оказать им дополнительную помощь, предусмотреть на законодательном уровне материальную поддержку, — добавил Председатель.

Бидевка подчеркнул, что на заседании профильного Комитета обсуждали также вопросы профессиональной переподготовки медиков.

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